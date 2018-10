Düsseldorf: Polizei prüft Bekennerschreiben nach möglichem Brandanschlag auf Kranfirma Wasel

Düsseldorf Auf dem Gelände der Firma Wasel in Düsseldorf-Holthausen hat es am frühen Donnerstagmorgen gebrannt. Die Kriminalpolizei ermittelt aufgrund von Hinweisen auf vorsätzliche Brandstiftung. Im Internet kursiert ein Bekennerschreiben mit Bezug zum Hambacher Forst.

Am frühen Donnerstagmorgen hat es in Düsseldorf gebrannt. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 4.30 Uhr zu einem Einsatz auf dem Wasel-Firmengelände auf der Straße Am Trippelsberg im Stadtteil Holthausen alarmiert. Dort hatte es an einem Reifen eines Autokrans gebrannt, wie die Feuerwehr mitteilte.