Düsseldorf Polizei nimmt zwei Männer am Flughafen fest

Im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul in der Türkei wurde am Morgen des Heiligabends ein Mann durch die Bundespolizei am Flughafen kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass nach dem 39-Jährigen gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Essen hatte im Februar des vergangenen Jahres einen Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen in drei Fällen gegen den bereits im Dezember 2020 Verurteilten erlassen.