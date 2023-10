Diebstahl in Düsseldorf Polizei nimmt zwei bekannte Taschendiebinnen fest

Die Bundespolizei hat am Mittwoch in einem Kaufhaus zwei als Taschendiebinnen bekannte Frauen festgenommen. Zivilfahnder beobachteten, wie die 31- und 38-Jährige vom Hauptbahnhof in Richtung Stadtmitte liefen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In einem Kaufhaus an der Schadowstraße drängten sich die Frauen offenbar an einem Wühltisch an eine Kundin.