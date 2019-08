Düsseldorf : Polizei nimmt möglichen Serieneinbrecher fest

Düsseldorf Ein polizeibekannter Drogenabhängiger, der es auf Modelleisenbahnzüge und Schmuck abgesehen hat, wurde jetzt festgenommen. Er wird verdächtigt, mehrere Kellereinbrüche in Düsseldorf begangen zu haben.

Zivilfahnder der Polizeiinspektion Nord nahmen in der Nacht zu Donnerstag den Kellereinbrecher auf frischer Tat fest. Möglicherweise gehen eine ganze Reihe Kellereinbrüche in den vergangenen Wochen im Bereich Mörsenbroich und Rath auf sein Konto. Dazu dauern die Ermittlungen an. Der 37-jährige Beschuldigte soll einem Haftrichter vorgeführt werden.