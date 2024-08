Zugriff Sonntagnacht in Düsseldorf Polizei nimmt Antänzer in der Altstadt fest

In der Nacht zu Sonntag nahmen Beamte der Polizeiinspektion Mitte gegen 4.20 Uhr in der Altstadt einen Mann fest, der in Verdacht steht, einen Besucher „angetanzt“ und dessen Mobiltelefon gestohlen zu haben. Der 21-Jährige, der ohne festen Wohnsitz ist, ist bereits mehrfach polizeilich wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten, teilte die Polizei am Sonntag mit.