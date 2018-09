Düsseldorf: Polizei löst verbotene Kurden-Demo in Oberbilk auf

Düsseldorf Beim alljährlichen Protestmarsch der Kurden von Dortmund nach Düsseldorf kam es bereits am Mittwoch zu Ausschreitungen. Die Demo wurde verboten. Trotzdem marschierten die Protestler nun durch Düsseldorf-Oberbilk. Die Polizei hat eingegriffen.

Der mehrtägige Protestzug der jungen Kurden führt alljährlich von Dortmund durchs Ruhrgebiet nach Düsseldorf und Köln. Diesmal war es schon in Dortmund zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen, hauptsächlich, weil Fahnen der verbotenen Organisation PKK gezeigt wurden und Teilnehmer T-Shirts mit dem Konterfei von Kurdenführer Öcalan trugen – auch das ist seit März vergangenen Jahres in Deutschland nicht erlaubt. In Dortmund wurde die Veranstaltung deshalb und nach Angriffen auf Polizeibeamte komplett verboten. Trotzdem gab es weitere Protestzüge in Bochum und Essen, bei denen es ebenfalls zu Unruhen kam. Und auch in Duisburg zogen kurdische Demonstranten am Mittwoch durch Marxloh. Die Polizei hatte dort zwei Hundertschaften eingesetzt, um die Lage unter Kontrolle zu behalten. Trotzdem war es auch da zu Zwischenfällen gekommen. (Bilder von dem Einsatz sehen Sie oben in der Fotostrecke.)