Kontrolle an der Messe Düsseldorf Lkw mit zahlreichen Mängeln stillgelegt

Am Morgen wurde ein Mann mit seinem Fahrzeug kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der ukrainische Führerschein eine Fälschung ist. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro erhoben.