Gruseliger Fund in Düsseldorf : Feuerwehr fischt Schädel aus Unterbacher See

Foto: Patrick Schüller 8 Bilder Spaziergänger finden Schädel am Unterbacher See in Düsseldorf

Düsseldorf Am Freitagabend sind Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz am Unterbacher See in Düsseldorf gerufen worden. Spaziergänger hatten einen menschlichen Schädel im Wasser entdeckt. Nach der Bergung konnte jedoch Entwarnung gegeben werden.

Gegen 21.30 Uhr meldeten Spaziergänger am Unterbacher See bei der Polizei einen grausigen Fund: Auf dem Grund des Sees haben sie vom Ufer aus einen menschlichen Schädelknochen entdeckt. Die Passanten schickten Fotos an die Polizei, die daraufhin gemeinsam mit der Feuerwehr anrückte.

Mithilfe eines Keschers fischten Feuerwehrleute den Schädel aus dem Wasser. Nach näherer Betrachtung konnten die Beamten jedoch Entwarnung geben: Es handelte sich um eine täuschend echte Nachbildung eines menschlichen Schädelknochens aus Plastik. Die Nachbildung wurde konfisziert und der Einsatz beendet.

(siev)