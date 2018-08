Düsseldorf: Polizei findet Tote in Wittlaer

Polizei findet Tote in Düsseldorfer Norden – Sohn festgenommen

Düsseldorf Die Düsseldorfer Polizei hat einen 34 Jahre alten Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, seine Mutter getötet zu haben. Angehörige hatten ihre Leiche am Samstagnachmittag gefunden.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Die 61-jährige Frau sei gegen 14.10 Uhr am Samstag tot in ihrer Wohnung im Düsseldorfer Stadtteil Wittlaer gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Angehörige hätten die Polizei verständigt.