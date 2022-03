Nach Messerstecherei am Karnevalssonntag : Polizei fahndet nach Verdächtigem aus der Altstadt

Nach Messerstecherei am Karnevalssonntag

Der Burgplatz am Rosenmontag. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die Polizei fahndet mit Fotos nach einem jungen Mann, der an Karnevalssonntag drei Personen niedergestochen haben soll. Eines der Opfer schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Zwei Tage nach einem Angriff auf drei junge Männer fahndet die Polizei nun nach dem mutmaßlichen Täter. Der Verdächtige soll am Tulpensonntag gegen 17.40 Uhr am Burgplatz auf drei junge Männer eingestochen und sie zum Teil lebensgefährlich verletzt haben. Sein Begleiter soll ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein.