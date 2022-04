Tat in Düsseldorf-Derendorf : Polizei fahndet nach Kiosk-Überfall mit Fotos

Foto: Polizei Düsseldorf 5 Bilder Polizei Düsseldorf sucht diesen Mann nach einem Überfall

Düsseldorf Die Polizei in Düsseldorf fahndet mit Fotos nach einem Täter, der mit einer Schusswaffe einen Kiosk in Derendorf überfallen hat. Am 5. April ereignete sich die Tat. Dabei raubte der Mann das Geld aus der Kasse.

Knapp zwei Wochen nach einem Kiosk-Überfall an der Jülicher Straße in Düsseldorf-Derendorf fahndet die Polizei noch immer nach dem Täter. Die Ermittler des Raubkommissariats haben jetzt einen richterlichen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem unbekannten Tatverdächtigen erwirken können.

Am 5. April betrat der Mann gegen 9.45 Uhr den Kiosk an der Jülicher Straße und zog am Verkaufstresen sofort eine Schusswaffe. Er forderte von dem Verkäufer den Inhalt der Kasse und griff letztlich selbst zu. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Bei dem Überfall wurde der Mann von der Überwachungskamera des Kiosks aufgenommen. Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er trug eine dunkle Mütze, eine blaue Kapuzenjacke mit der Aufschrift „80“ und einen Mund-Nasen-Schutz.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem abgebildeten Mann und dessen Aufenthaltsort machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0211-8700 entgegen.

