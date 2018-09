Düsseldorf: Polizei fahndet mit Phantombild nach Hofgarten-Räuber

Nach Überfall im Juli in Düsseldorf

Düsseldorf Nach einem Handtaschenraub im Juli im Düsseldorfer Hofgarten fandet die Polizei jetzt mit einer Zeichnung nach dem mutmaßlichen Täter. Er soll an einem Freitagmorgen eine Frau überfallen und beraubt haben.

Die 47-Jährige soll am 20. Juli gegen 9.45 Uhr von einem Unbekannten überfallen worden sein, der von hinten an ihr vorbeirannte und ihr dabei die Handtasche entriss. Die Frau stürzte und verletzte sich, während der mutmaßliche Täter Richtung Maximilian-Weyhe-Allee flüchtete. Ein Zeuge schilderte laut Polizei damals, dass der Tatverdächtige die Handtasche in ein Gebüsch warf.