Kontrolle in Düsseldorf Polizei ertappt Düsseldorfer Diebe auf frischer Tat

Am Freitag nahm die Düsseldorfer Polizei Einbrecher und Diebe im Rahmen eines Großeinsatzes verstärkt ins Visier. Die Sicherheitskräfte waren vom frühen Nachmittag bis in die späten Abendstunden im Stadtgebiet an Kriminalitätsbrennpunkten – unter anderem im Bereich des Hauptbahnhofs – und an einem Kontrollpunkt am Ernst-Reuter-Platz im Einsatz. Personen und Fahrzeuge wurden kontrolliert. Zudem fuhren Streifen verstärkt durch Düsseldorfer Wohngebiete.