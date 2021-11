Feuerwehreinsatz in Derendorf : Polizei ermittelt nach Wohnungsbrand

Feuerwehreinsatz in Derendorf

In den frühen Morgenstunden brannte eine Souterrainwohnung in Derendorf. Foto: dpa/Robert Michael

Düsseldorf Beim Brand seiner Souterrainwohnung im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf ist am Montagmorgen ein 55-jähriger Mann verletzt worden.

Passanten meldeten am Montag in den frühen Morgenstunden eine verdächtige Rauchentwicklung an der Jülicher Straße. Als die Feuerwehr wenige Minuten später eintraf, hatte sich der Qualm bereits verstärkt, der aus dem Kellerfenster eines fünfstöckigen Mietshauses quoll.