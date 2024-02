Schlag gegen organisierte Kriminalität Düsseldorfer Polizei deckt Millionenbetrug mit Gemüsekisten auf

Die Ermittler der Düsseldorfer Kriminalpolizei konnten die Wege der gestohlenen Kisten rekonstruieren. Demnach wurden sie zunächst in ein Lagerhallendepot in Köln gebracht und dort in Überseecontainern gelagert. Zwei in Köln ansässige Hehler sollen die Klappsteigen dann über unterschiedliche Kanäle wieder in das Pfandsystems zurückgeführt und die Pfandgebühr kassiert haben. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Hehler die führenden Köpfe des Betrugssystems sind und auch von weiteren Tätergruppen beliefert wurden.