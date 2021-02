Zustand der Tiere „nicht gut“ : Polizei Düsseldorf befreit 34 Welpen und Junghunde aus Transporter

Düsseldorf Mehr als 30 Welpen und junge Hunde waren in einem Transporter auf engstem Raum zusammengepfercht, ohne Futter und Wasser. Die Düsseldorfer Polizei konnte die Tiere aus ihrer Lage befreien. Zwei Männer wurden festgenommen.

Einsatzkräfte der Düsseldorfer Polizei konnten am späten Dienstagabend 34 Welpen und Junghunde aus den Fängen von mutmaßlich illegalen Hundehändlern befreien. Die offensichtlich geschwächten Tiere wurden in die Hände des Tierheims Düsseldorf gegeben.

Ein Zeuge meldete der Polizei zunächst einen verdächtigen Kleintransporter an der Burghofstraße Ecke Aachener Straße in Bilk. Bei der Kontrolle des Fiat Ducato entdeckten die Streifenteams auf der Ladefläche stapelweise Transportboxen mit fast drei Dutzend Welpen und Junghunden. Die Tiere wirkten auf die Beamten apathisch. Offenkundig waren die Hunde längere Zeit nicht gefüttert und auch nicht mit Wasser versorgt worden. Die Boxen waren so dicht gestapelt, dass keine Frischluftzufuhr möglich war.