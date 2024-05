Nahe des Oberbilker Markts Zwei Verletzte bei Unfall mit Polizeifahrzeug im Einsatz

Bei einem Unfall an der Kölner Straße wurde ein Polizeiwagen im Einsatz so beschädigt, dass er vermutlich nicht mehr eingesetzt werden kann. Wie die Polizei am Dienstagabend auf Anfrage mitteilte, war ein Pkw von der Eisen- in die Kölner Straße eingebogen. Dabei missachtete er die Vorfahrt, wechselte unmittelbar von der rechten auf die linke Spur und prallte auf das Polizeifahrzeug, das mit Blaulicht auf der Kölner Straße stadtauswärts unterwegs war. Beide Fahrer wurden verletzt und in eine Klinik gebracht. Sie konnten aber bereits am Abend wieder entlassen werden. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.