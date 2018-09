Düsseldorf: Phantombild eines Tatverdächtigen nach versuchter Vergewaltigung in der Altstadt

Düsseldorf Die Düsseldorfer Polizei fahndet nach einem Mann, der verdächtigt wird, am frühen Sonntagmorgen eine 21-Jährige in der Altstadt zu Boden geworfen zu haben. Danach soll er versucht haben, sie zu vergewaltigen.

Am Sonntag gegen 5.40 Uhr war die junge Frau von der Ratinger Straße über die Mühlengasse in Richtung Tonhalle zu Fuß unterwegs. An der Eiskellerbergstraße soll sie der Mann auf dem Bild von hinten gepackt, zu Boden gebracht und versucht haben, sie zu vergewaltigen. Erst als sie sich heftig wehrte und ihn in die Hand biss, ließ er von ihr ab und flüchtete.