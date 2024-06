Dramatischer Rettungseinsatz in Düsseldorf Person fällt von Ausflugsschiff in den Rhein

Das Schiff legte nach dem Vorfall am Burgplatz in der Altstadt an, die Passagiere gingen dort von Bord. Viele von ihnen hatten Fortuna-Trikots an, denn laut einer Passagierin waren Mitglieder des F95-Fanclub Mallorca an Bord. Die Passagierin sagte, sie habe mitbekommen, dass eine Person vom Schiff gefallen sei. Angeblich sei auch noch eine weitere Person hinterhergesprungen. Diese Aussage konnten aber weder Polizei noch Feuerwehr bestätigen.