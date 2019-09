Düsseldorf-Pempelfort : Zwei Restaurant-Einbrecher am Tatort festgenommen

Düsseldorf Nach dem Einbruch in ein Spezialitätenrestaurant in Pempelfort konnte die Polizei noch am Tatort zwei Verdächtige festnehmen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei drangen die beiden Verdächtigen (26 und 32 Jahre) zur Tatzeit gewaltsam in das Restaurant an der Nordstraße ein.

Danach durchsuchten sie den hinteren Thekenbereich nach Wertgegenständen. Währenddessen bekam der Geschädigte über sein Mobiltelefon den Einbruchsalarm gemeldet. Dabei konnte er über die Kamera die beiden Personen beobachten, die sich im Thekenbereich aufhielten.

Die Polizei wurde informiert. Als die Täter sich im Keller verstecken wollten, wurden sie von den Beamten gestellt. Die Polizisten fanden entsprechendes Einbruchswerkzeug.

Bei der Durchsuchung des Pkw der Beschuldigten fanden die Beamten mehrere hundert Euro Bargeld und Münzrollen sowie eine Navi und ein Handy. Die Gegenstände stammen wahrscheinlich aus einem anderen Einbruch. Dazu dauern die Ermittlungen an.

Die beiden polizeibekannten Männer machen keine Angaben und sollen am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

(csr)