Düsseldorf-Pempelfort : Zivilfahnder nehmen 17-jährigen Autoknacker fest

Düsseldorf Regelmäßig ist ein 17-jähriger Jugendlicher in den vergangenen Monaten aus Neuss nach Düsseldorf gekommen, um hier unterschiedliche Straftaten zu begehen. Jetzt wurde er erwischt.

Beamte des zivilen Einsatztrupps der Polizeiinspektion Mitte haben in Pempelfort einen 17-jährigen Kfz-Aufbrecher auf frischer Tat festgenommen. Er hatte sich an einem Lieferwagen zu schaffen gemacht und Bluetooth-Boxen entwendet.

Die Ermittlungen des Fachkommissariats ergaben, dass der Beschuldigte aus Neuss seit Ende 2021 in nahezu zehn Fällen in Düsseldorf straffällig wurde. Ihm werden Ladendiebstähle, Raub- und Kfz-Delikte vorgeworfen. Bei seiner Festnahme führte er ein Messer und eine Schere mit.

Am Donnerstagmittag tauchte der Verdächtige unter Beobachtung durch die Polizei zunächst in der Innenstadt auf. Nachdem er scheinbar ziellos durch die Stadtteile streunte, machte er sich am Nachmittag auf der Jülicher Straße an einem Sprinter zu schaffen und entwendete Lautsprecher.