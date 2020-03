Düsseldorf-Pempelfort : Täter scheitert an Kasse und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Ein maskierter Räuber hat am Mittwochmorgen versucht, eine Spielhalle in Düsseldorf-Pempelfort auszurauben. Dem Täter gelang es jedoch nicht, die Kasse zu öffnen. Er flüchtete. Die Polizei such Zeugen.

Der versuchte Raub ereignete sich gegen 6.15 Uhr in einer Spielhalle in der Düsselthaler Straße. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Laut Polizei betrat der maskierte Mann kurz nach der Geschäftsöffnung die Räumlichkeiten und bedrohte den 39-jährigen Angestellten mit einem Messer. Er forderte den Inhalt der Kasse.

Als der Räuber an der verschlossenen Kasse scheiterte, flüchtete er mit einem geringen Bargeldbetrag aus der Geldbörse des Opfers aus der Spielhalle.

Die Düsseldorfer Polizei fahndet nach dem etwa 1,80 bis 1,90 Meter großen Mann, der dunkle Kleidung, Handschuhe und einen grau-melierten Kinnbart trug.

Maskiert war er mit einer Kapuze und einem Schal oder Tuch vor dem Gesicht. Hinweise werden erbeten an die Polizei unter Telefon 0211-870-0.

(csr)