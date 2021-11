Düsseldorf-Pempelfort : Stolpersteine gestohlen - Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen

Zwei Stolpersteine auf der Blumenstraße in Düsseldorf. (Archiv) Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Zwei Stolpersteine, die an Opfer der Nazi-Diktatur erinnern, sind in Düsseldorf-Pempelfort ausgegraben und gestohlen worden. Der Staatsschutz ermittelt, Zeugen werden gesucht.

Das Fehlen zweier in den Gehweg eingelassener Gedenksteine haben Anwohner der Venloer Straße in Pempelfort am Mittwochabend gemeldet.. Der Staatsschutz der Düsseldorfer Polizei geht von einem Diebstahl der sogenannten "Stolpersteine" aus und hat die Ermittlungen übernommen.