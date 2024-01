Düsseldorf-Pempelfort Raub im Hofgarten - Polizei sucht Zeugen

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stieg eine 51-jährige Frau an der Haltestelle Sternstraße aus und betrat an der Kreuzung Kaiserstraße/Inselstraße den Hofgarten. Kurz darauf sprach sie ein unbekannter Mann an, mit dem sie dann in Richtung Maximilian-Weyhe-Allee weiterging.