Düsseldorf-Pempelfort : Rasender Keksräuber prügelt auf Angestellten ein

Düsseldorf Augenzeugen zufolge war es nicht das Krümelmonster, sondern ein durch und durch menschlicher Täter, der in einem Schnellimbiss in Düsseldorf-Derendorf wegen ein paar Keksen handgreiflich wurde.

Die nicht ganz gewöhnliche Straftat spielte sich am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Duisburger Straße ab. Ein Kunde bestellte dort zunächst etwas zu Essen, sowie einige Kekse und verließ das Restaurant.

Wenige Minuten später meldete sich der Kunde telefonisch in der Filiale und reklamierte sehr ungehalten das kurz zuvor erworbene Kaffeegebäck. Da das Kundengespräch nicht zum gewünschten Ergebnis führte, kehrte der enttäuschte Kekskäufer schreiend in die Filiale zurück.

Dort wandte er sich in äußerst aggressiver Manier zunächst an seinen vorherigen Telefonpartner. Auch die Versuche eines weiteren Mitarbeiters, beruhigend auf den rasenden Kunden einzuwirken, blieben erfolglos.

Unfall in Düsseldorf

Unfall in Düsseldorf : Alkoholisiertes Trio macht widersprüchliche Aussagen

Vorfall in Düsseldorf

Vorfall in Düsseldorf : Kölner Porsche-Fahrer rast mit 119 km/h bei Tempo 50

Auto fährt in Kö-Graben – Insassen gerettet

Spektakulärer Unfall in Düsseldorf

Spektakulärer Unfall in Düsseldorf : Auto fährt in Kö-Graben – Insassen gerettet

Mann überfällt Bank in Wuppertal und bedroht Kunde mit Pistole

Täter ist flüchtig : Mann überfällt Bank in Wuppertal und bedroht Kunde mit Pistole

Rückruf – In Aldi-Keksen könnte Plastik stecken

Auch Radevormwald betroffen : Rückruf – In Aldi-Keksen könnte Plastik stecken

Jetzt ermittelt die Polizei in Düsseldorf

Jetzt ermittelt die Polizei in Düsseldorf : „Subway“-Kunde mag die Kekse nicht und rastet aus

Daraufhin begab sich der Mann hinter den Verkaufstresen. Dort drückte er einen Mitarbeiter zur Seite, griff sich vier Kekse und flüchtete in Richtung Ausgang. Als sich ein weiterer Mitarbeiter dem rasenden Gebäckräuber in den Weg stellen wollte, attackierte er diesen mit Fäusten. Der Angestellte konnte dieser Attacke ausweichen und wurde nur am Hals getroffen.