Düsseldorf-Pempelfort : Polizei sucht Tatverdächtige nach Raub mit Foto

Düsseldorf Vier bislang unbekannte Täter haben einen Mann in seiner Wohnung in Düsseldorf ausgeraubt. Die Polizei sucht nun vier Verdächtige mit einem Fahndungsfoto.

Die Gesuchten werden verdächtigt, am 13. Januar 2019 zwischen 3 und 4 Uhr einen 55-Jährigen in seiner Wohnung an der Beuthstraße in Düsseldorf-Pempelfort beraubt zu haben.