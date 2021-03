Düsseldorf-Pempelfort : Kiosk überfallen - Verdächtiger in Klinik eingeliefert

Düsseldorf Zeugen konnten den mutmaßlichen Täter nach einem Kiosküberfall in Düsseldorf-Pempelfort festhalten, bis die Polizei kam. Jetzt soll er in einer Klinik untergebracht werden.

Nach einem Überfall auf einen Kiosk am Dienstagmorgen in Pempelfort konnte der mutmaßliche Täter von Zeugen in der Nähe des Tatorts festgehalten und der Polizei übergeben werden. Der Mann sollte noch am Dienstag nach einer Untersuchung in einer Klinik untergebracht werden.