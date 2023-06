Unfall in Düsseldorf-Pempelfort Fußgängerin von Motorrad erfasst und tödlich verletzt

Eine 69-jährige Fußgängerin ist am Mittwochnachmittag in Düsseldorf-Pempelfort auf der Straße von einem Motorrad erfasst und schwer verletzt worden. Am frühen Donnerstagabend ist die Düsseldorferin laut Polizei ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.