Großeinsatz in Düsseldorf-Pempelfort : Feuer in Volvo-Autohaus bringt Tor zum Schmelzen

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot aus den Wachen im Stadtgebiet im Einsatz in Pempelfort. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Ein Autohaus in Pempelfort stand am Donnerstag in Flammen. Die Feuerwehr Düsseldorf war mit einem Großaufgebot am Einsatzort, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gleich mehrere Anrufer meldeten am späten Donnerstagabend ein Feuer in der Schinkelstraße in Pempelfort. Dort kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Autohaus. Die anrückenden Feuerwehrleute konnten die Flammen bereits von weitem sehen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen hohe Flammen aus einem Müllraum des Autohauses. Die starke Hitze ließ ein Zufahrtstor schmelzen, wodurch zwei Pkw im Brand gerieten. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschrohren gegen das Feuer vor.

Der Brand wurde von mehreren Seiten bekämpft und parallel dazu verrauchte Bereiche mit Hilfe von starken Lüftern vom Qualm befreit. Da die Flammen sehr hoch aus dem Gebäude schlugen, wurde das Dach auf Brandnester hin überprüft. Dazu wurden spezielle Kettensägen über eine Drehleiter eingesetzt.

Dank des Einsatzes von knapp 45 Feuerwehrleuten konnte der Brand gegen 21.10 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Eine Stunde später wurde der Kriminalpolizei die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache übergeben.

Das Autohaus in Pempelfort gehört zur Moll-Gruppe und hat sich auf Volvos spezialisiert.

(csr/sg/jco)