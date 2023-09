Düsseldorf-Pempelfort Drei Taschendiebinnen auf frischer Tat erwischt

Das Trio setzte sich an der Kaiserswerther Straße in den Außenbereich einer Pizzeria und hielt Ausschau nach einem geeigneten Opfer, und fand dies schließlich in einer 84-jährigen Frau. Zwei der Täterinnen verfolgten die Seniorin. Die Dritte blieb in der Pizzeria zurück, um den Diebstahl von dort zu beobachten und per Mobiltelefon ihre Komplizinnen über das Umfeld zu informieren.