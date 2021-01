Düsseldorf-Pempelfort : Brand in einer Imbiss-Küche

Düsseldorf Eine Imbissküche in Düsseldorf-Pempelfort stand am Mittwoch in Flammen. Für die Feuerwehr folgte eine aufwendige Brandbekämpfung, da sich das Feuer durch die Lüftungsanlage in die Zwischendecke ausgebreitet hatte.

Eine starke Verrauchung in einem Hinterhof in der Bagelstraße in Pempelfort wurde der Feuerwehr am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr gemeldet. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort stellten fest, dass es in der Küche eines Asia Imbiss zu einem Feuer in der Abzugsanlage gekommen war.

Da sich keine Personen mehr in dem Imbiss befanden, konnte sofort eine Brandbekämpfung mit einem Löschtrupp eigeleitet werden. Mittlerweile hatte sich das Feuer durch das Abzugsrohr in die Zwischendecke ausgebreitet. Dadurch musste das Flachdach der Küche mit einer Spezialmotorsäge geöffnet und weitere Löschtrupps eingesetzt werden, um die letzten Glutnester zu löschen.

Das Amt für Verbraucherschutz wurde hinzugezogen, um zu klären, ob der Imbiss wieder öffnen kann. Nach etwa zwei Stunden konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

