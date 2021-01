Düsseldorf-Pempelfort : Auto fährt in Schaufenster von Brautmodengeschäft

Düsseldorf Von der Straße über den Bürgersteig direkt in das Fenster eines Brautmodengeschäfts ist ein Auto in Düsseldorf-Pempelfort gefahren. Die Unfallursache ist noch unklar.

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochvormittag in Pempelfort ereignet. Ein Auto ist an der Sternstraße Ecke Kaiserstraße von der Fahrbahn abgekommen, über den Bürgersteig gefahren dann direkt in das Schaufenster eines Brautmodengeschäfts gekracht. Der Wagen und die Fassade des Geschäfts wurden dabei erheblich beschädigt.