Düsseldorf-Pempelfort : 80-Jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Düsseldorf Ein 80-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Unfall am Rheinufer in Düsseldorf-Pempelfort so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er war mit einer Fußgängerin kollidiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr in Pempelfort verletzte sich ein Radfahrer schwer. Er war mit einer Fußgängerin zusammengestoßen und zu Boden gestürzt.

Laut Polizei befuhr der 80 Jahre alte Mann mit seinem Fahrrad das Robert-Lehr-Ufer und kollidierte dort mit einer in gleicher Richtung laufenden Fußgängerin.

Der Senior sowie die 72-jährige Fußgängerin fielen zu Boden. Bei dem Sturz verletzte sich der 80-Jährige schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

(csr)