Düsseldorf-Pempelfort : 70-Jährige bei Fahrradunfall schwer verletzt

Düsseldorf Ein 70-jährige Radfahrerin wurde am Montag in Pempelfort von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Der 74-jährige Autofahrer kam aus einer Tiefgarage.

Der Pkw-Fahrer wollte um 13.20 Uhr mit seinem Renault Twingo die Ausfahrt der Tiefgarage an der Eulerstraße Ecke Moltkestraße verlassen. Er beabsichtigte nach rechts in den fließenden Verkehr in Fahrtrichtung Ulmenstraße zu fahren.