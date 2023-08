Fahndungserfolg in Düsseldorf Payback-Betrüger - Wohnungen durchsucht

Jetzt durchsuchte die Polizei die Wohnungen der Männer in Erkrath und Düsseldorf. Die beiden 18-Jährigen stehen im Verdacht, letztes Jahr in verschiedenen Supermarktfilialen in Düsseldorf Waren oder Gutscheine an der Kasse mit den gesammelten Bonuspunkten anderer eingekauft zu haben. Die beiden Tatverdächtigen erbeuteten so ein Vermögen in vierstelliger Höhe.