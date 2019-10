Düsseldorf-Oberkassel und -Stadtmitte : Polizei nimmt räuberisches Trio fest

Düsseldorf Kurz nach mehreren versuchten Raubüberfällen in Oberkassel und Stadtmitte hat die Polizei gegen Mitternacht drei Tatverdächtige auf der Immermannstraße festgenommen. Die Jugendlichen werden dem Haftrichter vorgeführt.

Nur rund dreißig Minuten später wurde ein 21-Jähriger auf dem Gehweg vor seiner Wohnung in der Marienstraße in Stadtmitte ebenfalls von drei Jugendlichen angesprochen, die nach Zigaretten und Geld fragten. Nachdem sie darauf keine Antwort erhielten, schlugen sie den jungen Mann. Es kam zur Rangelei, in deren Verlauf der Mann in Richtung Berliner Allee fliehen und die Polizei verständigen konnte. Die Täter erbeuteten ein Feuerzeug.