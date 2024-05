Düsseldorf-Oberkassel Leblose Person aus dem Rhein geborgen

Düsseldorf · Eine leblose Person ist am Donnerstag in Düsseldorf-Oberkassel im Rhein entdeckt worden. Noch ist unklar, um wen es sich dabei handelt, die Identifizierung dauert laut Polizei noch an.

31.05.2024 , 12:58 Uhr

Die Rheinwiesen in Oberkassel. (Archiv) Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Eine leblose Person ist am Donnerstagmorgen gegen 9.40 Uhr auf Oberkasseler Seite im Rhein entdeckt worden. Ein Polizeisprecher sagte, es sei noch unklar, um wen es sich bei dem Mann handelt. Die Identifizierung laufe derzeit noch. Ausschließen konnte der Sprecher jedoch, dass es sich bei dem Toten um den seit mehreren Tagen nach einem Badeunfall am Paradiesstrand vermissten Familienvater handelt. „Das können wir schon anhand der Kleidung des Toten ausschließen.“ Da im Rhein Ertrunkene meist über weite Strecken vom Fluss mitgerissen werden, handle es sich vermutlich um eine Person, die weiter rheinaufwärts verunglückt sei. Man sei derzeit dabei, entsprechende Meldungen abzugleichen.

(csr)