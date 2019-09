Düsseldorf-Oberkassel : Seniorin in Buchhandlung bestohlen

Düsseldorf Eine 86-jährige Seniorin stöberte am Dienstagnachmittag in einer Buchhandlung in Oberkassel. Plötzlich entriss ihr ein Mann die Handtasche und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Frau war am Dienstag gegen 15.35 Uhr in einer Buchhandlung an der Luegallee auf der Suche nach einem Buch. Ein Handtaschendieb riss der Seniorin plötzlich die Handtasche vom Griff des Rollators und flüchtete aus dem Laden. Dabei blieb die Frau unverletzt.

Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Täter um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit normaler Statur und schwarzem Haar. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Kappe, blaue Jeans, ein blaues Oberteil sowie die entwendete blaue Umhängetasche.

Hinweise bitte an die Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700.

(csr)