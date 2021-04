Düsseldorf-Oberkassel : Schwerverletzte nach Unfall zwischen Pkw und Motorroller

Düsseldorf Bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf-Oberkassel sind ein Pkw und ein Motorroller zusammengestoßen. Zwei Personen mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Verkehrsunfall in Oberkassel wurden am Mittwoch ein 59-jähriger Motorrollerfahrer und seine 56-jährige Sozia schwer verletzt. Sie mussten zur stationären Behandlung in eine Spezialklinik gebracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei war im Einsatz und sicherte Spuren.