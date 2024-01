Schwerpunktkontrolle zum Wochenende Polizei nimmt Einbrecher in Düsseldorf-Oberkassel ins Visier

Die Düsseldorfer Polizei hat bei einer Schwerpunktkontrolle Wohnungseinbrecher im Linksrheinischen besonders ins Visier genommen. Acht Stunden lang kontrollierten die Beamtinnen und Beamten am Freitagnachmittag und -abend an zwei Kontrollpunkten in Oberkassel und fuhren zudem Streife in den Wohngebieten des Stadtteils, wie am Sonntag berichtet wurde. Oberkassel gehört seit Jahren zu den Stadtteilen, in denen Einbrüche besonders häufig vorkommen.