Düsseldorf-Oberkassel Polizei fasst „Schönwetter-Einbrecher“

Die Ermittler des KK14 fragen nun: Wer hat zuletzt in den Stadtteilen Oberkassel, Volmerswerth oder Flehe verdächtige Beobachtungen rund um einen Mann mit einem Pkw Mini Clubman oder E-Scooter gemacht? Wer vermisst, möglicherweise nicht erklärbar, in den genannten Stadtteilen kleinere Wertgegenstände oder Bargeld und hat dies bislang noch nicht der Polizei gemeldet? Hinweise werden erbeten an das KK14 unter Telefon 0211-8700.