Düsseldorf-Oberkassel / -Oberbilk : Hund "Rudi" erwischt Pkw-Dieb

In einem Gebüsch an der Elly-Heuss-Knapp-Schule hatte sich der Dieb versteckt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Da hat sich Polizeihund „Rudi“ aber ein dickes Leckerli verdient: Seiner Spürnase ist es zu verdanken, dass die Polizei in Düsseldorf-Oberbilk einen Pkw-Dieb festnehmen konnte.

Gegen 14 Uhr hatte ein Pkw-Besitzer aus Oberkassel am Freitag seinen VW Touareg bei der Polizei als gestohlen gemeldet. Um 19.30 Uhr entdeckten Polizeibeamte das vermisste Auto auf der Siegburger Straße.

Als sie dem Fahrer Anhaltesignale gaben, ließ dieser das Fahrzeug stehen und flüchtete zu Fuß in Richtung Volksgarten. Die Beamten zogen Unterstützung hinzu und umstellten das Areal. Während ein ebenfalls eingesetzter Hubschrauber aus der Luft fahndete, konnte der vierjährige Belgische Schäferhund „Rudi“ die Fährte des Flüchtigen aufnehmen und die Polizisten zu einem Grünstreifen an der Elly-Heuss-Knapp-Schule führen.

Dort stellte sich der in einem Gebüsch versteckte Verdächtige schließlich freiwillig und ließ sich widerstandslos festnehmen. Der 29-jährige Drogenkonsument ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Nach eigener Aussage wollte er in dem Fahrzeug übernachten.