Baustelle in Düsseldorf-Oberkassel Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Bei Abbrucharbeiten eines Gebäudes am Kaiser-Friedrich-Ring in Düsseldorf-Oberkassel stürzte ein Bauarbeiter durch die Decke des Erdgeschosses mehrere Meter in den darunterliegenden Keller und verletzte sich schwer. Für einen schonenden Transport des Patienten kam neben dem Rettungsdienst auch die Höhenrettung der Feuerwehr Düsseldorf zum Einsatz.