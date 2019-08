Düsseldorf-Oberbilk : Vater und Sohn bei Diebestour festgenommen

Düsseldorf Ein 51-jähriger Vater und sein 20 Jahre alter Sohn waren in der Nacht zu Sonntag in Düsseldorf auf Diebestour. Nach zwei versuchten Einbrüchen konnte die Polizei sie festnehmen.

Die beiden versuchten in einen Friseursalon und in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Bei den polizeibekannten Festgenommenen handelt sich um einen Vater und seinen Sohn, sie kommen aus dem Ruhrgebiet. Die beiden Männer wurden wegen fehlender Haftgründe am Sonntagnachmittag entlassen. Gegen sie wird weiter ermittelt.