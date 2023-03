Düsseldorf-Oberbilk Unversteuerter Tabak – große Menge in Kiosk gefunden

Bereits am Vormittag hatten die Einsatzkräfte in einem Betrieb in Stadtmitte Tabak ohne Steuerbanderole sichergestellt. Auch dort fielen den Dienstkräften, abgesehen von diversen gaststättenrechtlichen Mängeln, ein paar Dosen Tabak auf. Am Ende wurden 3,6 Kilo Tabak ohne und mit gebrochener Steuerbanderole sowie 22 Tütchen Kautabak gefunden.