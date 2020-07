Düsseldorf-Oberbilk : Tatverdächtiger nach versuchtem Mord festgenommen

Düsseldorf Weil er einen Mann in einer Wohnung in Düsseldorf-Oberbilk lebensgefährlich verletzt haben soll, wurde ein 37-Jähriger jetzt festgenommen. Eine Mordkommission ermittelt.

Laut Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf kam es am Samstagnachmittag gegen 15.50 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Oberbilker Allee zum Streit zwischen mehreren Personen.