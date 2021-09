Düsseldorf-Oberbilk : Spezialeinheit lässt Drogendeal platzen

Düsseldorf Einen geplanten Drogendeal in Düsseldorf-Oberbilk hat eine Spezialeinheit der Polizei verhindern können. Cannabis und Kokain wurden sichergestellt. Ein Mann wurde bei dem Einsatz festgenommen.

Einen Drogendeal auf dem Lessingplatz in Oberbilk konnten Beamte des Einsatztrupps Prios (Präsenz und Intervention an offenen Szenen und Brennpunkten) am Mittwoch beobachten. Im Anschluss wurden die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht und einer der Männer festgenommen.