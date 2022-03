Düsseldorf-Oberbilk : Polizei sucht Verdächtigen nach bewaffnetem Raub auf Kiosk

Düsseldorf Ein Kiosk in Düsseldorf-Oberbilk ist Ende November überfallen worden. Der Täter nutzte eine Schusswaffe und entkam mit Bargeld. Die Polizei sucht ihn nun mit Fotos aus einer Überwachungskamera.

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Kiosk an der Sonnenstraße in Oberbilk, fahndet die Polizei jetzt mit Bildern nach dem Täter. Der bislang unbekannte Mann betrat am 26. November 2021 gegen 21.15 Uhr den Kiosk mit einer Schusswaffe in der Hand und forderte die Herausgabe von Geld. Anschließend flüchtete er mit mehreren Hundert Euro sowie zwei Stangen Zigaretten.