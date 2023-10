Düsseldorf-Oberbilk Polizei sucht hilfsbereite Zeugin nach Unfallflucht

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich das Mädchen an dem Kreuzungsbereich Ellerstraße/Kruppstraße. Sie war gerade dabei, die Straße an einer Fußgängerampel zu überqueren, als sie von einem weißen Transporter angefahren wurde. Der Fahrer des Transporters flüchtete in seinem Fahrzeug von der Unfallstelle.