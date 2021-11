Düsseldorf-Oberbilk : Papierpresse eines Discounters in Flammen

Düsseldorf Die Papierpresse eines Discounters in Düsseldorf-Oberbilk hat am Sonntag in Flammen gestanden. Anwohner hatten die Feuerwehr verständigt.

Die Papierpresse eines Supermarkt-Discounters an der Oberbilker Allee in Bilk stand am Sonntagnachmittag in Flammen. Verletzt wurde niemand, es entstand laut Feuerwehr nur ein geringer Sachschaden.

Durch Anwohner wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle und löschten den Container mit einem Löschrohr ab. Mithilfe eines Containerfahrzeugs wurde die Papierpresse vom Gebäude weggezogen und entleert.

Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird als gering eingeschätzt. Warum die Presse angefangen hat zu brennen, konnte nicht ermittelt werden.

(csr)